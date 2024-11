- Wróg nieustannie stara się nacierać na Kurachowo. Zarówno bezpośrednio od frontu, jak i omijając je z boku - mówi Ołeksandr Newidimy. Zdaniem ukraińskiego wojskowego celem Rosjan jest doprowadzenie do otoczenia miasta i zamknięcia ukraińskich obrońców w tzw. worku ogniowym, co zmusi ich do kapitulacji.