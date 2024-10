- Jest oczywiste, że sytuacja na polu bitwy jest groźna . Na tę sytuację składają się trzy równie ważne czynniki. Pierwszym jest ciągły brak wystarczających zasobów dla naszych obrońców : amunicji, systemów artyleryjskich, czyli tego, co jest pomocne podczas prowadzenia działań obronnych - tłumaczył.

- Drugi czynnik to zmęczenie kadrowe i fizyczne naszych żołnierzy , którzy od dłuższego czasu biorą udział w działaniach obronnych. Potrzebują rotacji, widać zmęczenie emocjonalne i fizyczne - dodał.

Wojna w Ukrainie. Ukraiński pułkownik o błędach w działaniach obronnych

W dalszej części wypowiedzi Władysław Seleziow zwrócił uwagę na trzeci czynnik - problemy związane z dowodzeniem i zarządzaniem ukraińskimi jednostkami . Były rzecznik Sztabu Generalnego SZU podkreślił, że ta kwestia może być najtrudniejsza do rozwiązania, ponieważ nie da się jej naprawić szybko i z pomocą zachodnich partnerów.

Wojskowy zauważył, że coraz częściej wśród żołnierzy słychać o " niekonstruktywnych i nieracjonalnych decyzjach " podejmowanych przez dowódców, co w konsekwencji przekłada się na utratę terytoriów.

- Nie kierujemy się jedną z głównych instrukcji, czyli studium postępowania (...) Jest to tak zwany proces analizy pooperacyjnej mający na celu uniknięcie problemów i błędów, które miały miejsce wcześniej. Niestety, nie jest to oceniane i w związku z tym podejmuje się pewne decyzje przynoszące efekt przeciwny do zamierzonego - mówił.