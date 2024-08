"Wczoraj w nocy użyto obrony przeciwlotniczej, aby odeprzeć atak ukraińskiej armii na most Krymski. Kijów zaatakował przy użyciu 12 pocisków ATACMS wyprodukowanych w USA . Wszystkie pociski zostały zniszczone" - poinformowało w oświadczeniu rosyjskie Ministerstwo Obrony.

Krym. Wstrzymano ruch na moście

Jak przekazano, osoby znajdujące się wówczas na moście i w punktach kontroli zostały wezwane do zachowania spokoju i stosowania się do poleceń funkcjonariuszy ochrony transportu.

Atak Ukrainy za pomocą pocisków ATACMS

Stany Zjednoczone w marcu potajemnie przekazały Ukrainie nieokreśloną liczbę pocisków ATACMS. To broń dalekiego zasięgu, która może zakłócić działania logistyczne wroga. Zasięg pocisków ATACMS to około 300 kilometrów. ISW nie ma wątpliwości, że zwiększają one siłę ukraińskiego rażenia.