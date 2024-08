Służby Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych nie potwierdzają wybuchu. W komunikatach wyjaśniono, że przyczyną pojawienia się pożaru jest "rozhermetyzowanie w napowietrzonej linii gazociągu" w skutek czego doszło do spalenia skroplonego gazu .

Na miejscu działają strażacy i przedstawiciele służb bezpieczeństwa. Ogień jest trudny do opanowania i jego gaszenie trwać może jeszcze wiele godzin.

Wojna na Ukrainie. Wybuchy w zakładach w głębi Rosji

To nie pierwszy przypadek eksplozji i pożaru w zakładach znajdujących się w mieście Sterlitamak. 8 czerwca Radio Swoboda poinformowało o wybuchu w fabryce "Awngrad" zajmującej się produkcją części do systemów rakietowych.

Przyczyna wypadku do dziś nie została podana do opinii publicznej. Wstępnie przekazano, że do eksplozji doszło w trakcie prac ekipy remontowej demontującej rurociąg. Trzej mężczyźni zginęli na miejscu.