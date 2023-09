Miałoby to dotyczyć osób, które opuściły Ukrainę uciekając przed mobilizacją.

Arachamija poinformował, że za wyrobienie fałszywych dokumentów płacono od trzech do 15 tys. dolarów .

Wojna na Ukrainie. Wyparowało 20 tys. mężczyzn. "Byliby wzmocnieniem sił zbrojnych"

Prezydent Ukrainy polecił służbom sprawdzenie wszystkich zaświadczeń lekarskich o niezdolności do służby po 24 lutego 2022 r. Kijów wskazuje, że nawet kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn mogło otrzymać fałszywe zaświadczenia w zamian za łapówki.

Z danych straży granicznej, do których dotarła "Rzeczpospolita" wynika, że od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę do 31 sierpnia 2023 r. do Polski wjechało 2,87 mln obywateli Ukrainy w wieku 18-60 lat. Wyjechało 2,8 mln.