Północnokoreański generał został ranny w wyniku ukraińskiego uderzenia w rosyjskim obwodzie kurskim - donosi "The Wall Street Journal", powołując się na anonimowego zachodniego urzędnika. To prawdopodobnie pierwszy raz, kiedy wojskowy tak wysokiej rangi z Korei Północnej stał się ofiarą wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wcześniej media informowały o użyciu przez Kijów rakiet Storm Shadow do ataku na sztab operacyjny rosyjskich i północnokoreańskich wojsk w tym samym obwodzie.