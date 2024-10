Pierwszy atak na północnokoreańskich żołnierzy. "Wiadomo, gdzie są"

Wojna w Ukrainie. Pierwszy atak na północnokoreańskich żołnierzy w Rosji

Jednocześnie hiszpański dziennik - w oparciu o swoje źródła w ukraińskiej 95. Brygadzie Desantowo- Szturmowej - przekazał, że połowa północnokoreańskich wojskowych w obwodzie kurskim to nowi rekruci . Jak wskazuje gazeta, mają mieć znacznie mniejsze doświadczenie bojowe i przygotowanie do walki niż ukraińscy wojskowi.

Informacja ta pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami "The Wall Street Journal". Amerykańska gazeta informowała bowiem, że przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un "w pierwszym rzucie" wysłał do Rosji żołnierzy poniżej 20. roku życia, nie mających odpowiedniego przeszkolenia wojskowego. Minister obrony Korei Południowej Kim Yong-hyun ocenił, że młodzi rekruci wyposażeni w przestarzały sprzęt to "zwykłe mięso armatnie".