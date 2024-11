Międzykontynentalny pocisk balistyczny spadł na Dniepr. Pokazano zdjęcia

W środę ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o użyciu przez Rosję międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM) . Z początkowych ustaleń Ukraińskiej Prawdy wynika, że prawdopodobnie była to rakieta RS-26 Rubież . Następnie rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, ze była to nowoczesna rakieta Oresznik .

Rosja wystrzeliła międzykontynentalny pocisk balistyczny. Nowe szczegóły

Co ciekawe, w miejscu upadku pocisku, który Władimir Putin nazwał "najnowszym osiągnięciem rosyjskiego przemysłu obronnego", znaleziono również elementy wyprodukowane dla pocisku "Buława" . Rzecz w tym, że masowa produkcja tego pocisku trwała od końca 2000 roku. - Może to oznaczać, że rakieta użyta w czwartek przez rosyjską armię może nie być tak nowoczesna, jak stwierdził Putin w swoim wideo-przemówieniu - ustalili analitycy poproszeni o komentarz przez CNN.

Wojna w Ukrainie. Rosja nowelizuje doktrynę nuklearną

Przypomnijmy: we wtorek Władimir Putin zatwierdził nowelizację rosyjskiej doktryny nuklearnej, która przewiduje, że podstawą użycia przez Moskwę broni jądrowej byłoby "krytyczne zagrożenie" suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji lub udostępnienie "terytorium i zasobów" do agresji na Rosję.

Była to odpowiedź na niepotwierdzone dotąd oficjalnie informacje o udzieleniu przez administrację USA pozwolenia Ukrainie na wykorzystywanie broni amerykańskiej do rażenia celów w głębi Rosji. We wtorek Ukraina i Rosja poinformowały, że Kijów użył amerykańskich rakiet ATACMS do uderzenia w rosyjski skład amunicji w obwodzie briańskim, ok. 130 km od granicy z Ukrainą. Pojawiły się także informacje, że Ukraina po raz pierwszy ostrzelała cele w Rosji brytyjskimi pociskami dalszego zasięgu Storm Shadow.