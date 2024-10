Wojna w Ukrainie. Trzy miasta na celowniku Rosjan

Celem, w najbliższych tygodniach, jest skoncentrowanie sił i atak na duże ośrodki miejskie . Musi to nastąpić do czasu, gdy na wschodzie Ukrainy znacząco pogorszy się pogoda.

- Jeśli spojrzymy na ogólny obraz walk na linii frontu, to zobaczymy, że Rosjanie skoncentrowali obecnie na południu i wschodzie niezwykle dużą liczbę żołnierzy, szacowaną na około pół miliona ludzi . Kiedy rozpoczęła się agresja na dużą skalę, na siedmiu różnych kierunkach stacjonowało 150 tysięcy wojskowych. Teraz na tych kierunkach ich liczba jest prawie trzykrotnie większa - stwierdził.

- Zadaniem Rosjan jest zajęcie jak największego terytorium obwodu donieckiego i zbliżenie się do ośrodków regionalnych: Zaporoże, Dniepr i Sumy w celu regularnego ostrzeliwania ich artylerią dalekiego zasięgu i dział przeciwlotniczych w odległości 50-70 km. Ma to na celu dalszą destabilizację sytuacji społeczno-gospodarczej na Ukrainie - dodał.

Wojna w Ukrainie. Kapitan o strategicznym obrazie frontu

W dalszej części wypowiedzi Andrij Ryżenko skupił się na sytuacji w Donbasie, a dokładniej zdobyciu przez Rosjan miasta Wuhłedar . Według byłego wojskowego nie ma to tak poważnego znaczenia dla sytuacji frontowej, jak przedstawia to część ekspertów.

- Wuhłedar to jeden z tych punktów, które od dawna próbowali zdobyć, koncentrując tam poważne siły. Udało im się zdobyć to miasto, co jest faktem. Ale jeśli spojrzeć na ogólny obraz strategiczny nie udało się im zbyt wiele (...) Tam było bardzo ciężko, bo rosyjska armia stosowała taktykę wyniszczenia, przytłaczając nasze Siły Zbrojne dużą liczbą broni, dział przeciwlotniczych i artylerii rakietowej - podkreślił.