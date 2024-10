Wojna w Ukrainie. Żołnierze ujawniają taktykę Rosjan w Wuhłedarze

Jeden z żołnierzy w rozmowie z "The Kyiv Post" przekazał, że po tym, jak siły ukraińskie zaczęły niszczyć sprzęt okupantów dronami, Rosjanie zaczęli bardziej koncentrować się na piechocie. - Jeździli bojowymi wozami piechoty w odstępach 200 metrów . Niszczyliśmy je. Następnie małe grupy przebijały się do zniszczonych pojazdów i okopywały się, tworząc ziemianki i wykorzystując spalone pojazdy jako osłonę - mówił żołnierz, którego imienia i nazwiska nie ujawniono.

Dodał też, że Rosjanie wykorzystywali 200-metrową lukę, by "biegać od jednego pojazdu do drugiego". Inny obrońca Wuhłedaru wskazał z kolei, że rosyjscy dowódcy nie przywiązywali wagi do życia swoich żołnierzy i masowo wysyłali ich do walk, przez co byli w stanie zyskać przewagę liczebną nad Ukraińcami.