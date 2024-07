W kolonii karnej w południowo-wschodniej Ukrainie kilku skazańców dostało ofertę opuszczenia aresztu, jednak pod pewnymi warunkami. Werbownik do armii wygłosił oświadczenie, w którym zagwarantował im warunkowe wypuszczenie w zamian za przystąpienie do walk przeciwko Rosji .

Wojna na Ukrainie. Więźniowie zgłaszają się do armii

Ukraina rozszerza pobór do wojska, aby poradzić sobie z poważnymi niedoborami na polu bitwy. Władze po raz pierwszy zwróciły się do skazanych, umożliwiając im wstąpienie do armii.