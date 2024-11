"New York Times" powołuje się na anonimowych urzędników. Dziennik podkreśla, że systemy ATACMS zostaną prawdopodobnie użyte przeciwko wojskom rosyjskim i północnokoreańskim w obwodzie kurskim .

Decyzja o zgodzie na użycie rakiet dalekiego zasięgu w Rosji ma być odpowiedzią na działania Kremla, który włączył do walki wojska Korei Północnej .

Ukraina może użyć ATACMS w Rosji. Sygnał dla Korei Północnej

Rozmówcy "New York Timesa" nie spodziewają się, by decyzja Bidena radykalnie zmieniła przebieg wojny, ale celem ma być wysłanie sygnału Korei Północnej, że ich siły są narażone na ostrzał i nie powinna wysyłać więcej żołnierzy do Europy.