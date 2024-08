W związku z ukraińską ofensywą w obwodzie kurskim i innych terenach przygranicznych coraz częściej powraca temat zgody państw Zachodu na wykorzystanie wysyłanej przez nie broni do uderzania w cele na terytorium Rosji oraz o dostarczenie Kijowowi pocisków dalekiego zasięgu.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że same starania o użycie zachodniej broni przez Kijów na terenie Rosji są "szantażem" i "proszeniem się o kłopoty". - To próba udawania, że Zachód chce uniknąć eskalacji, ale w rzeczywistości jest to oszustwo - powiedział minister.