Wojna na Ukrainie. Ławrow wskazał "źródło konfliktu w Ukrainie"

- To jest źródło konfliktu w Ukrainie. Po zamachu stanu prawa osób związanych z rosyjską kulturą zostały zlikwidowane. Teraz język rosyjski jest prawnie zabroniony we wszystkich sferach życia (...). Ani jedna inicjatywa (pokojowa - red.), w tym te zgłoszone przez naszych dobrych kolegów i partnerów w najlepszych intencjach, nie dotyczą problemów z prawami osób mówiących po rosyjsku, na ziemiach, które Wołodymyr Zełenski uważa za swoje - stwierdził.

Siergiej Ławrow o "formule pokojowej" Zełenskiego. "Chcą osłabić konkurencję"

- Inicjatywa Wołodymyra Zełenskiego jest znana od dawna i znudziła się. To czyste ultimatum. To, że Zachód kurczowo się tego trzyma oznacza tylko jedno, że nie chcą uczciwie negocjować, ale starają się zrobić wszystko, by Rosja zbliżyła się do sytuacji, w której będzie można ogłosić "strategiczną porażkę" na polu bitwy. Chcą osłabić konkurencję. Dlatego nigdy poważnie nie zastanawialiśmy się nad "formułą Zełenskiego", a jedynie wyraziliśmy zdziwienie, że ktoś inny "kupuje to". Oczywiście dzieje się to pod presją Zachodu - podsumował.