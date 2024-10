We wtorek rano agencja Reutera, powołując się na doniesienia państwowej rosyjskiej agencji TASS, przekazała, że łupem okupantów paść miały trzy kolejne miejscowości, w tym wioski Hirnyk czy Kateryniwka.

Wojna w Ukrainie. Generał o kryzysie w obwodzie donieckim. "Front upadł"

Niemiecki dziennikarz wskazał, że Rosjanie przejmują codziennie od 2 do 5 km. Tragiczne wieści z frontu , jak pisze agencja Unian, potwierdza także generał dywizji Sił Zbrojnych Ukrainy Dmytro Marczenko.

- Wszyscy wiemy, że nie zdradzę tajemnicy wojskowej, jeżeli powiem, iż linia frontu się rozpadła. Niestety, Rosjanie wkroczyli już do miasta Sełydowe i umacniają tam swoje pozycje. Myślę, że w niedalekiej przyszłości okrążą je i zdobędą, co da im taktyczną przewagę w marszu na Pokrowsk. To bardzo źle - mówił Marczenko.