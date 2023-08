Co najmniej pięć osób zginęło, a 37 zostało rannych w ataku rosyjskiej rakiety, która uderzyła w centrum Czernihowa w północnej Ukrainie. Pocisk trafił w główny plac miasta, gdzie znajdują się m.in. teatr i uniwersytet. "Oto, co oznacza życie obok państwa terrorystycznego. Wzywam świat do przeciwstawieni się rosyjskiemu terrorowi" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Wołodymyr Zełenski.