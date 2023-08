Fotografie skomentował rzecznik odeskiej administracji wojskowej Serhij Bratczuk . Poinformował o raportach, według których na Krymie odnotowano siedem wybuchów. Wskazał, że do eksplozji doszło w rejonie miejscowości Tarkhankut w zachodniej części półwyspu.

Bratczuk zasugerował, że mógł zostać zniszczony system rakietowy K-300P Bastion , który wykorzystuje naddźwiękowe pociski P-800 Onyks , a tych Rosjanie skutecznie używają do atakowania celów w Ukrainie.

To nie wszystko, według najnowszych, nieoficjalnych informacji, zniszczona mogła zostać stacja radiolokacyjna 48Я6-К1 Podlet , która pozwala kierować obroną przeciwlotniczą na Krymie i w ten sposób zabezpiecza rosyjskie bazy znajdujące się na półwyspie.

Ukraińcy przechytrzyli Rosjan

Po drugie, rzucają nowe światło na ostatnie doniesienia o sukcesach Rosjan. Otóż we wtorek rosyjskie lotnictwo zniszczyło dwie ukraińskie łodzie na Morzu Czarnym . Jak się jednak okazuje, łodzi prawdopodobnie było więcej, a ich głównym celem był zwiad w rejonie baz wojskowych na zachodnim Krymie.

Co więcej, Ukraińcy środowy atak mieli przeprowadzić w taki sposób, by zmylić Rosjan. Najpierw wysłali drony, które zmusiły obronę przeciwlotniczą do reakcji i wystrzelenia pocisków. Później nastąpił właściwy atak i tym razem ukraińskie pociski trafiły w cele w rejonie Tarkhankutu.