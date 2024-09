- Świadczy to o tym, że wróg jest nieco zdemobilizowany działaniami naszych sił obronnych . Jednostki "Ahkmat" pojawiają się głównie tam, gdzie konieczne jest zaprowadzenie porządku w rosyjskich siłach okupacyjnych, zarówno w zwykłych jak i prywatnych kompaniach wojskowych. Kadyrowcy mają pełną władzę w zakresie kar, przymusu , a nawet wyroków śmierci na polu walki - stwierdził.

Wojna w Ukrainie. Walki w obwodzie charkowskim

Jurij Fedorenko odniósł się także do ogólnej sytuacji w całym obwodzie charkowskim. Dowódca podkreślił, że sytuacja w ostatnich tygodniach unormowała się . Rosjanie próbowali dokonać kilku większych akcji ofensywnych, jednak były one nieskuteczne.

Taki obraz to między innymi konsekwencja działań ofensywnych Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie kurskim w Rosji. W ten sposób udało się zmusić rosyjskich dowódców do przerzucenia części jednostek do obrony tego terytorium.