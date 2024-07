Analitycy wprost o zachowaniu Putina. Dyktator już się nie kryje

Putin nieraz przedstawiał Zachód w roli mediatora w negocjacjach między Rosją a Ukrainą . Jednak podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy całkowicie odrzucił taką możliwość. Odrzucił także rolę Rady Najwyższej Ukrainy. Wcześniej dyktator zapewniał, że jest to jedyny organ Ukrainy, z którym może współpracować podczas ewentualnych negocjacji.

"Putin nazwał obecnie wszystkie władze Ukrainy nielegalnymi lub nienadającymi się do negocjacji i odrzucił pomysł udziału stron trzecich w negocjacjach" - wyjaśnił ISW.

Putin zrezygnował z negocjacji. Żąda kapitulacji Ukrainy

Według ISW, zamiast rozmów o pokoju, Putin po prostu zażądał "demilitaryzacji" Ukrainy . Stwierdził, że jest to "podstawowy warunek wstępny jakiegokolwiek porozumienia o zawieszeniu broni". Ponadto demilitaryzacja miałaby być "nieodwracalna".

"Putin argumentował, że Rosja nie może pozwolić ukraińskiej armii wykorzystać zawieszenia broni do odbudowy swoich sił" - napisał Instytut. Dyktator nie wspomniał jednak, że Rosja zapewne wykorzystałaby przerwę również do tych samych celów.

"ISW nadal ocenia, że Rosja wykorzystałaby przerwę w zawieszeniu broni do odbudowy i rozbudowy swoich sił oraz do dalszej mobilizacji swojej bazy przemysłu obronnego, do przyszłej agresji mającej na celu zniszczenie państwa ukraińskiego" - podano.