Tegoroczny egzamin dojrzałości zdało 84,1 proc. maturzystów - poinformowała we wtorek Centralna Komisja Edukacyjna. Prawo do poprawki przysługuje 10,4 proc. zdającym. 5,5 proc. nie zdało egzaminu.

Matura 2024. Wyniki. CKE podała szczegółowe dane

Wyniki matury 2024. Jak poprawić wynik?

Matura 2024 odbyła się się w dniach od 7 do 24 maja. Ci, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, podeszli do egzaminów w sesji dodatkowej od 3 do 17 czerwca.