Matura 2024 odbyła się się w dniach od 7 do 24 maja. Dla uczniów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym, zorganizowano dodatkową sesję od 3 do 17 czerwca. Natomiast egzaminy poprawkowe zaplanowano na 20 i 21 sierpnia 2024 roku.