Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się o godz. 9 i trwała 120 minut. Egzamin w nowej formule nieco różni się od tej starej. Uczniowie mieli więcej zadań otwartych - pojawiły się również w części z czytaniem.

Matura z angielskiego w starej formule - zobacz arkusze i odpowiedz!

Arkusze maturalne z matematyki z ostatnich lat. Rozwiązania krok po kroku z wyjaśnieniami! Sprawdź

Egzamin składa się z kilku części, są to kolejno: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i praca pisemna.



Poprosiliśmy anglistkę i autorkę kursów maturalnych o zapoznanie się z arkuszem opublikowanym przez CKE i skomentowanie go. Anna Klisz na wstępie ocenia: - Jestem zaskoczona poziomem tego egzaminu. Myśląc o tym, co miało być i porównując ten arkusz do matur próbnych, stwierdzam, że egzamin właściwy był znacznie łatwiejszy.

Matura z angielskiego. Słuchanie i czytanie

W pierwszej części maturzyści wysłuchali między innymi wywiadu z archeologiem. - Nic trudnego w tym nie było. Jak patrzę na transkrypcję tego tekstu, to nawet żadnych skomplikowanych słówek nie widzę. Jedyne co to "earthquake", czyli trzęsienie ziemi, mogło być skomplikowane, bo później w tekście jest mowa o katastrofie naturalnej. Jednak myślę, że uczniowie ten rodzaj katastrofy pamiętają - komentuje Anna Klisz. W dalszej części abiturienci usłyszeli różne wypowiedzi związane z domami. - To jest dział, który uczniowie mają dobrze opanowany - wskazuje anglistka.

- Zadanie trzecie to historie, które przydarzyły się różnym osobom. Wszystkie pytania są zamknięte, więc było to bardzo proste - ocenia.

Później maturzyści musieli uporządkować w odpowiedniej kolejności tekst dotyczący projektantki mody, a także rozwiązać zadania na bazie tekstów dotyczących planowania wycieczek. - Są to bardzo przyjemne tematy - komentuje Anna Klisz. W tej części pojawiło się jedno zadanie otwarte. - Ale było proste - wskazuje anglistka.

Angielski, nowa formuła. "Osoba w podstawówce byłaby w stanie to zrobić"

- Jeżeli chodzi o zakres środków językowych to większość zadań mamy zamkniętych. I są proste. Jest powiedzenie do kogoś, że "zrobiłeś świetną pracę, gratuluję", a odpowiedzi to "cieszę się, że ci się podoba", "jestem pewien, że zrobię co w mojej mocy" i "obawiam się, że mógłbym mieć rację". Od razu widać, że dwie odpowiedzi nie pasują i ich znaczenie jest na tyle jasne, że każdy jest w stanie to zrozumieć. Nie jest tak, że dwie są w miarę pasujące i trzeba coś wybrać - wskazuje. Nie spodziewa się w tym zadaniu błędów ze strony maturzystów.

Zadanie dziewiąte to luki sterowane, czyli tak zwane duale. - Na próbnej maturze we wrześniu 2022 to zadanie było bez słówek do wstawienia i to sprawia uczniom problem. Teraz pojawiły się podpowiedzi - zauważa. - Mamy tu też słówka, które każdy zna. Stwierdzam, że osoba w podstawówce byłaby w stanie te przykłady uzupełnić. Gdyby nie było podanych słówek, byłby większy problem - wskazuje.

- Największe problemy maturzyści mogli mieć w tekście z lukami, bo nie mieli podanych odpowiedzi. Wiem z doświadczenia, że zazwyczaj z takim typem zadania mają problem. Później tłumaczenie z języka polskiego, ale to były proste rzeczy - ocenia. - W jednym miejscu pojawił się czas Present Perfect, o którym zawsze mówię, żeby go powtórzyć, ale wielu uczniów nie rozumie, po co ten czas jest, bo takiego w języku polskim nie ma. W ostatnim podpunkcie mógł się pojawić błąd - ktoś zamiast "much" mógł napisać "many" - wskazuje anglistka.

Matura 2023, angielski. Mail w wypowiedzi pisemnej

Anna Klisz przewidywała wcześniej, że w wypowiedzi pisemnej będzie mail. Dotyczył konkursu fotograficznego. - To nie jest najprostszy temat, bo to nie opisanie tego, co robiliśmy na wakacjach, ale nie jest też skomplikowany. W mailu zadaniem maturzysty jest zrealizowanie kropek. Nie trzeba używać skomplikowanych słówek.

- Wydaje mi się, że maturzyści powinni sobie poradzić - podsumowuje anglistka.

Publikujemy arkusze CKE i rozwiązania. Sprawdź harmonogram

