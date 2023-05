Samotność księcia Harry'ego. Media wskazują na strój

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Koronacja króla Karola III

W sobotę odbyła się ceremonia koronacji króla Karola III i królowej Kamilli. Niemal do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy na uroczystości pojawi się książę Harry. Młodszy syn króla dotarł do Londynu, jednak, jak komentują media, w czasie nabożeństwa nie zajął on miejsca obok starszego brata. Usiadł natomiast dopiero w trzecim rzędzie. Zabrakło go także podczas uroczystego pozdrowienia z balkonu Pałacu Buckingham.

Zdjęcie Książę Harry podczas uroczystości koronacji króla Karola III / TOBY MELVILLE / POOL / AFP / AFP