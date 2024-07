Późnym popołudniem, kiedy było już ciemno, do banku podjechał samochód, przewożący utarg z Centralnego Domu Towarowego . Wewnątrz było dwóch konwojentów i kasjerka. Przewozili ponad 1,3 miliona złotych , co stanowiło równowartość ponad 700 ówczesnych, średnich krajowych pensji.

Wielkie śledztwo

To nie wszystko, bo szczegółowej analizie poddano znalezione na miejscu napadu łuski. Na jej podstawie milicjanci otrzymali dane o mikrouszkodzeniach luf broni, z których oddano strzały. Były to pistolety PW-33, produkowane w Polsce na radzieckiej licencji. Fabryka w Radomiu zrobiła ich prawie 50 tysięcy. Trzeba było sprawdzić każdy pistolet. Odstrzelono 49 tysięcy naboi, a łuski przesyłano do laboratorium w Warszawie. Wszystko to trwało prawie rok. Żadna łuska nie miała takich parametrów jak te z napadu, ale znaleziono podobne.