Sytuacja wydaje się przejrzysta, ale wcale taka nie była. Dokładna data urodzin Jadwigi nie jest znana, ale do Krakowa przyjechała jako około 10-letnia dziewczynka . Polscy szlachcice, przede wszystkim panowie z Małopolski, chcieli wówczas związku z Litwą , co można było zaaranżować przez królewskie małżeństwo. Tymczasem Jadwiga była już formalnie... mężatką.

Wielka miłość Jadwigi

Habsburgowie liczyli, że przez mariaż Wilhelm zostanie władcą Węgier lub Polski. Dzieci miały wychowywać się razem. "Ta para wzięła już nawet ślub kościelny w Haimburgu. Jego moc prawna zależała jednak od fizycznego dopełnienia małżeństwa, co ze względu na wiek oblubienicy mogło nastąpić nie wcześniej niż w końcu roku 1385 lub na początku następnego" - pisał w "Polsce Jagiellonów" historyk Paweł Jasienica.

Kryzys na Wawelu

Po koronacji, w styczniu 1385 roku do Krakowa przybyło poselstwo litewskie, żeby oficjalnie prosić o rękę Jadwigi. Każdy element tego wydarzenia był wcześniej ustalony z polskimi włodarzami, którzy nie chcieli na tronie Niemca. Jagiełło zobowiązywał się zapłacić Habsburgom ogromną kwotę 200 tys. florenów w złocie . Zgodnie z umową Habsburgów i Węgrów, tę sumę miała zapłacić strona, która zerwie zaręczyny Jadwigi i Wilhelma.

Habsburgowie nie chcieli się poddać. W lipcu wymusili na Elżbiecie potwierdzenie związku ich przedstawiciela z Jadwigą. W sierpniu do Krakowa przybył Wilhelm . "Zjawił się najpierw pod miastem, potem wszedł w jego mury, a może i do łoża królowej" - zaznacza Jasienica.

Nie wiadomo jak Wilhelm dostał się do zamku. Wiemy natomiast, że krajowi politycy zaczęli działać. Habsburg na Wawelu, blisko Jadwigi, był poważnym zagrożeniem dla planu unii z Litwą.

Władysław Jagiełło królem

Wilhelm do śmierci Jadwigi uznawał się za jej prawowitego męża. Tymczasem małopolskim panom udało się przekonać młodą Jadwigę do konieczności ślubu z Jagiełłą. Cel osiągnęli w 1386 roku. Kilka miesięcy wcześniej podpisano akt unii, który wiązał Polskę z Litwą, był zobowiązaniami przedślubnymi Litwy i zabezpieczał królestwo od wschodu.

O to, jak naprawdę wyglądały relacje Jagiełły i Jadwigi, historycy spierają się do dziś. Jadwiga pogodziła się z obowiązkami wobec państwa. Do takiej roli była przygotowywana od urodzenia. Król prawdopodobnie czekał z fizycznym aspektem związku małżeńskiego.