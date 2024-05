Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusz CKE i rozwiązania

Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusz CKE. Pojawiły się "Kamienie na szaniec". Mamy odpowiedzi

Egzamin ósmoklasisty 2024. Arkusz CKE. Jakie tematy wpracowania?

Egzamin ósmoklasisty 2024: Język polski. Jak wygląda?

Na egzaminie ósmoklasisty arkusze składają się z dwóch części - zadań opartych o dwa zamieszczone w nim teksty oraz wypracowania na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Co istotne, pisząc wypracowanie uczniowie muszą odwołać się do lektur szkolnych.

Egzamin ósmoklasisty: Można go nie zdać?

Egzaminu ósmoklasisty nie można poprawiać , ale - w przeciwieństwie do matury - nie można go też oblać . Nawet jeśli uczeń nie otrzyma ani jednego punktu z którejkolwiek z jego części, egzamin zostanie uznany za zaliczony i nie trzeba powtarzać VIII klasy.

Egzamin ósmoklasisty: Kiedy wyniki?

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe. To warunek ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu, będzie go pisał w terminie dodatkowym - w dniach 10-12 czerwca.