Język angielski zakończony. Arkusz CKE i odpowiedzi w Interii

Egzamin ósmoklasisty 2023 z języka angielskiego zakończony. 90 minut - tyle czasu mieli uczniowie klas ósmych na rozwiązanie wszystkich zadań. Egzamin ósmoklasisty 2023 Egzamin ósmoklasisty. Polonistka ocenia: Arkusz wcale banalny nie był

Angielski jest najpopularniejszy. Drugim najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie ósmoklasistów jest język niemiecki. Do egzaminu z niemieckiego przystąpiło niespełna 2 proc. uczniów.

Egzamin ósmoklasisty 2023: Język angielski - u nas arkusze CKE i odpowiedzi

Ósmoklasiści! Ciekawi, jakie powinny być prawidłowe odpowiedzi z angielskiego (egzamin ósmoklasistów)? Wkrótce rozwiążemy dla was arkusz CKE z angielskiego. Znajdziecie go w naszym raporcie specjalnym "Egzamin ósmoklasisty 2023" około godz. 13.

Czwartek jest ostatnim dniem sesji egzaminacyjnej ósmoklasistów. Uczniowie zaczęli zmagania od języka polskiego, który jak komentowała dla Interii polonistka, wcale nie był tak banalny. - W niektórych zadaniach widzę wyższy niż przeciętny poziom trudności. Określiłabym je jako umiarkowanie trudne. Przykład: w zadaniu z definicją słownikową pytanie odnosiło się do najmniej oczywistego znaczenia - oceniła Renata Czaja-Zajder.

W środę uczniowie klas ósmych zmagali się z kolei z królową nauk - matematyką. Zaskakujące poruszenie wywołało wśród ósmoklasistów zadanie z goframi , a konkretnie ich liczba - 72. - Chodziło o proporcje - na ileś gofrów potrzeba tyle i tyle mleka i mąki, to ile potrzeba na 72 gofry. To było zadanie prawda-fałsz. Fajnie sobie z nim poradziłem. I też uśmiechnąłem się pod nosem, kiedy zobaczyłem, że chodzi o aż 72 gofry - relacjonował Interii ósmoklasita Janek. Twierdził też, że matematyka na egzaminie ósmoklasistów poszła mu dobrze.

Egzamin ósmoklasisty 2023 - kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 uczniowie poznają 3 lipca. Trzy dni później otrzymają zaświadczenia. Natomiast uczniowie, którzy z różnych względów (zdrowotnych, losowych) nie mogli przystąpić do egzaminu w tym terminie, będą mogli podejść do testu w dniach 12 - 14 czerwca 2023.



Wynik egzaminu ósmoklasistów ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.



Egzamin ósmoklasisty. Arkusze rozwiązuje pół miliona dzieci

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W tym roku zmaga się z nim ponad 517 tys. osób, w tym uczniowie będący obywatelami Ukrainy (14,4 tys.).

Ukraińskie dzieci otrzymywały dostosowane do nich arkusze. Spośród ponad 14 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy największa grupa - bo 73 proc. - zdawała dzisiaj język angielski. Co ciekawe, drugim najczęściej wybieranym językiem obcym był język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi prawie 26 proc. uczniów z Ukrainy.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Ile procent stanowi jeden punkt?

