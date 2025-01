Do tragedii doszło kilka minut po północy na ulicy Sobieskiego w Rumi . Jak informuje pomorska policja potrącony został 25-letni mężczyzna "który znajdował się na jezdni, w miejscu niedozwolonym". Niestety w wyniku zdarzenia "mimo podjętej reanimacji poniósł śmierć".

Rumia. Tragiczny wypadek. Policja bada okoliczności

Po godz. 15 rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Karina Kamińska przekazała, że zatrzymano mężczyznę do sprawy śmiertelnego potrącenia. - Wykonywane są z nim czynności procesowe - dodała rzeczniczka.

Potrącony 25-latek w Rumii. Policja apeluje o pomoc w znalezieniu kierowcy

Policja apeluje do świadków oraz uczestników zdarzenia o pilne zgłoszenie się do najbliższej jednostki.

"Można zgłaszać się do dowolnej jednostki Policji, bądź bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie lub do Komisariatu Policji w Rumi" - poinformowano.