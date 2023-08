Rosyjski jacht w polskim porcie. Załoga nie może opuszczać pokładu

W porcie w Ustce od niedzieli cumuje jacht pod polską banderą, na pokładzie którego znajdowało się dwoje obywateli Rosji. Do wpłynięcia do Polski doszło w związku ze zgłoszeniem problemów z sercem przez kapitana jednostki. - Obywatele Rosji nie mieszczą się w katalogu osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski, wydano decyzję o odmowie wjazdu - przekazał Interii Tadeusz Gruchalla, zastępca rzecznika prasowego komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Oznacza to, że Rosjanie nie mogą zejść na ląd. Jednostka znajduje się pod stałym monitoringiem.