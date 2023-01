Pijany uciekał przed policją. W wypadku zginął 19-latek

Oprac.: Artur Pokorski WIADOMOŚCI LOKALNE

Nie żyje 19-letni pasażer, a 18-letnia pasażerka nieprzytomna trafiła do szpitala w wyniku wypadku, do którego doszło w sobotę wieczorem w miejscowości Głobino pod Słupskiem. Jak przekazała policja, 24-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo podczas ucieczki przed patrolem, po tym jak nie zatrzymał się do kontroli.

Zdjęcie Śmiertelny wypadek w miejscowości Głobino / KM PSP w Słupsku / materiał zewnętrzny