Nad Bałtykiem nagle zrobiło się biało. "Co to?" - zapytał w sieci jeden z użytkowników. Na opublikowanym przez niego filmie widać zdezorientowanych plażowiczów, którzy z zainteresowaniem przyglądają się zjawisku. Jak się okazuje, nad polskim wybrzeżem pojawiła się mgła adwekcyjna, która powstaje w wyniku napływu wilgotnej i relatywnie ciepłej masy powietrza na chłodną powierzchnię. Co ciekawe, mgłę widać było z plaży, ale też z kosmosu.