Lekarz onkolog skazany. Używał podstępu

W czwartek Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ wydał wyrok w sprawie 71-letniego chirurga onkologa. Uznał oskarżonego Marka Ł. za winnego popełnienia zarzucanych mu 119 czynów , polegających na doprowadzeniu pokrzywdzonych pod pozorem badań lekarskich (dziewięć czynów) do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej (110 czynów).

Chirurg onkolog skazany na 10 lat więzienia

Ze względu na charakter czynów, których dotyczy postępowanie, sąd wyłączył jego jawność. Niejawne było również uzasadnienie wyroku. Prokuratura zarzuciła Markowi Ł. popełnienie 120 czynów przeciwko wolności seksualnej. Zdaniem śledczych, miało do nich dojść między 2006 a 2017 rokiem podczas badań, głównie onkologicznych.

Według śledczych w dziesięciu przypadkach onkolog miał podstępem dopuścić się gwałtu na kobietach. Pozostałe postawione mu zarzuty dotyczyły doprowadzenia pacjentek podstępem do poddania się innej czynności seksualnej. W jednym przypadku poszkodowaną była dziewczynka mająca mniej niż 15 lat.

W śledztwie chirurg nie przyznał się do molestowania pacjentek. W chwili zatrzymania złożył obszerne wyjaśnienia. Informował, że jego postępowanie wobec pacjentek było elementem badań lekarskich.

Gdańsk: Chirurg onkolog skazany. Przesłuchano niemal 3700 pacjentek

Postępowanie w tej sprawie wszczęto w 2014 roku, kiedy do organów ścigania zgłosiła się jedna z pacjentek. Sprawą zajęli się gdańscy policjanci. Ustalili personalia i przesłuchali około 3700 pacjentek. Po tym, jak media poinformowały o zatrzymaniu onkologa (doszło do tego w lutym 2017 roku), niektóre kobiety zgłaszały się też do funkcjonariuszy z własnej woli.