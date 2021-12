- Każdego roku w okresie świątecznym zauważamy wzmożone zainteresowanie błyskawiczną adopcją, w szczególności szczeniąt i kociaków - mówi Emilia Salach. Aby zapobiec adopcji "pod choinkę" schronisko zdecydowało się wstrzymać adopcję od 17 grudnia do 3 stycznia 2020 roku. W tym czasie nadal możliwe będą wizyty i prace przedadopcyjne. Umowy adopcyjne można podpisywać do 16 grudnia włącznie.

Czytaj Tygodnik Interii: Sposób na niegrzeczne dziecko? Św. Mikołaj

Reklama

"Czas przedświątecznej gorączki i przygotowań nie jest najlepszym momentem na przyjęcie nowego, czworonożnego domownika. Prace porządkowe, zakupy i związany z tymi czynnościami brak czasu, nie sprzyjają dobrej aklimatyzacji zwierzaka w nowym środowisku. Ulegamy też w tym czasie często emocjom, które po tym specyficznym okresie potrafią ulec osłabieniu, a nowo adoptowany pies czy kot już są w domu. Dochodzi do wielu rozczarowań i często w rezultacie również do dramatu zwierzaka, które albo wraca do schroniska, albo ląduje wprost na ulicy" - czytamy w mediach społecznościowych schroniska.

Przedstawiciele schroniska zwracają uwagę, że w kwestii adopcji lub kupna zwierzaka dorośli ulegają często presji dzieci, a taka decyzja powinna być przemyślana. Ponadto aklimatyzacja psa i późniejsza opieka nad nim wymaga czasu i nakładu finansowego.