Zabytek archeologiczny został zniszczony w lesie w Krępie Kaszubskiej (woj. pomorskie).

Lębork. Budowali schron, zniszczyli zabytek

"Rozkopana została część wału grodziska wyżynnego, pochodzącego z okresu wczesnego średniowiecza. To wpisany do rejestru zabytków trwały, naziemny obiekt archeologiczny, przedstawiający dużą wartość poznawczo-naukową. Sprawcy swoim działaniem naruszyli nawarstwienia kulturowe zabytku i najprawdopodobniej spowodowali nieodwracalne zniszczenie jego struktury" - przekazały w komunikacie służby prasowe policji z Lęborka.

Dochodzenie w sprawie zniszczenia zabytku prowadzili funkcjonariusze z wydziału kryminalnego KPP w Lęborku. Działania operacyjne i zabezpieczone dowody pozwoliły ustalić, że za uszkodzenie średniowiecznego grodziska odpowiadają dwaj mieszkańcy powiatu lęborskiego w wieku 27 i 25 lat.

Służby prasowe lęborskiej policji podały, że ustaleni sprawcy prawdopodobnie nie mieli świadomości, że są na terenie zabytkowym, gdy na wale grodziska robili wykop o głębokości około dwóch metrów, chcąc wybudować tam schron.

Obaj mieszkańcy powiatu lęborskiego mają usłyszeć zarzuty nieumyślnego zniszczenia zabytku. Zgodnie z art. 108 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, grozi za to grzywna, ograniczenie wolności albo jej pozbawienia na okres do dwóch lat oraz nawiązka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia.