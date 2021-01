Piątek jest kolejnym dniem protestów Strajku Kobiet po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Demonstracje mają się odbyć w 36 miastach. W Warszawie policja użyła gazu. Strajk Kobiet poinformował, że protestujący udają się w kierunku Żoliborza, gdzie mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Zdjęcie Demonstracja zorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet w Warszawie /Lukasz Szelag /Reporter

Uczestnicy demonstracji doszli do skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ulicą Kruczą. Policjanci, którzy wzywali zgromadzonych do rozejścia się, na ulicach ustawili radiowozy i blokują dalszy przemarsz.

Protestującym udało się przejść ul. Marszałkowską aż do placu Bankowego, gdzie dalszy przemarsz miał uniemożliwić im kordon policji. Skręcili jednak w ul. Elektoralną.

O godz. 22 Strajk Kobiet poinformował, że demonstrujący udają się w kierunku Żoliborza, gdzie mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wcześniej planowali skierować się na Plac Powstańców Warszawy przed siedzibę TVP.

Na miejscu protestu są znaczne siły policji. Z głośników zainstalowanych na policyjnych samochodach dobiegają komunikaty informujące o tym, że zgromadzenie jest nielegalne i wzywające zebranych do rozejścia się.



Policja użyła gazu

Na chodniku przy Marszałkowskiej policjanci zablokowali busa z nagłośnieniem demonstracji. Zatrzymano kierowcę auta.

Funkcjonariusze użyli gazu wobec demonstrujących, m.in. wobec liderki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marty Lempart. Do przepychanek z policją doszło na wysokości ul. Złotej. Demonstranci rzucali w funkcjonariuszy petardami, ci z kolei odpowiedzieli gazem. W niektórych miejscach policjanci wyłapują z tłumu pojedyncze osoby.



Trzaskowski: Nie ma zgody na tak haniebne prawo

W pobliżu przemarszu w okolicy ronda Dmowskiego był prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który w nagraniu opublikowanym na Facebooku podkreślił, że jako włodarz miasta przygląda się temu, co się dzieje i dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Dodał też, że skierował do ministra zdrowia list z prośbą, by "jasno wyjaśnić lekarzom, jak mają postępować". - Dlatego że dzisiaj wymagacie od lekarzy prawdziwego heroizmu i niestety zagrożeni są sankcjami prawnymi - wskazał.

- Miejmy nadzieję, że PiS jednak w końcu ugnie się pod tą olbrzymią presją większości Polek i Polaków, bo nie ma zgody na tak haniebne prawo - powiedział Trzaskowski. Jego zdaniem widać, że "rząd kapituluje". - To dowód tego, jaki jest słaby. Mam nadzieję, że bardzo szybko rząd PiS-u odejdzie i że będziemy mogli wrócić po prostu do normalności, będziemy wtedy rozmawiali o tych wszystkich problemach, które musimy rozwiązać - powiedział prezydent miasta.

Uczestnicy demonstracji mają ze sobą transparenty m.in. z napisami: "Aborcja bez granic", "Aborcja to moje prawo", "PiS to wirus" czy "Tych czarownic nie spalicie". Nad głowami protestujących powiewają flagi z emblematami Strajku Kobiet, gdzieniegdzie widać biało-czerwone i tęczowe flagi.

Protest powoduje utrudnienia w ruchu i w kursowaniu autobusów i tramwajów w centrum miasta.

Zdjęcie Policja w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Demonstracje nie tylko w Warszawie

W Bydgoszczy doszło do przepychanek demonstrantów z policjantami. Co najmniej jedna osoba została zatrzymana.



Wyrok w sprawie aborcji

W środę w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ub. roku w sprawie przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r., a w nocy w Monitorze Polskim opublikowano jego uzasadnienie.

TK wskazał w uzasadnieniu, że prawdopodobieństwo ciężkich wad płodu nie jest wystarczające dla dopuszczalności aborcji. Po publikacji wyroku stracił moc przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co TK w październiku uznał za niekonstytucyjne.