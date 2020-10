- O co toczy się spór? Warto zadać sobie takie podstawowe pytanie i każdy w sumieniu niech na to pytanie odpowie. Czy jest to spór o danie prawa do życia dzieciom z zespołem Downa, czy jest to spór o niczym nieskrępowaną aborcję? Bo od odpowiedzi na te pytania właśnie zależy stosunek do tego, jak reagujemy na te sytuacje, z którymi mamy do czynienia, na tę dyskusję, która tak rozgorzała, która jest taka gorąca - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu zabrał głos w sprawie sytuacji w kraju po ogłoszeniu przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie aborcji.

Premier podkreślił, że ustawa nadal dopuszcza możliwość przerywania ciąży, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego.



- Kobiety nie mogą być zmuszane do heroizmu, dlatego zapis o życiu i zdrowiu kobiety wciąż obowiązuje - podkreślił.



Rozszerzenie badań prenatalnych

Morawiecki zapowiedział rozszerzenie dostępu do badań prenatalnych dla wszystkich ciężarnych.

- Będę zalecał wprowadzenie badań prenatalnych dla wszystkich, bo dzisiaj to jest dla kobiet powyżej 35 roku życia lub kobiet z różnymi powikłaniami ciąży. Ale będę zalecał badania prenatalne dla wszystkich kobiet, bo jest bardzo ważne, by na jak najwcześniejszym etapie rozpoznać rozwój dziecka, bo dzisiaj można dokonywać (...) także w łonie matki operacji, różnego rodzaju odpowiedniej terapii, która wesprze matkę, wesprze dziecko - powiedział szef rządu.

"Będziemy z ogromną troską podchodzić do wszystkich sytuacji"

- Wolność wyboru jest rzeczywiście kwestią fundamentalną. Ale zgodzimy się chyba wszyscy z tym, że żeby realizować prawo do wyboru, trzeba żyć. Kto nie żyje, z tego prawa nie skorzysta - mówił Morawiecki. - Dlatego, jakkolwiek wolność wyboru jest ważnym prawem, to jest ograniczona podstawowym prawem do życia, od którego zależy w ogóle to, czy wolność wyboru może być realizowana - dodał.



- Wiem, że bardzo wiele różnych sytuacji powoduje bardzo wiele emocji, że nie jesteśmy często w stanie sobie wyobrazić, jak różne są to sytuacje. I dlatego chcę podkreślić, że będziemy z ogromną troską podchodzić do wszystkich sytuacji, wszystkich kobiet. Będziemy pomagać kobietom, dzieciom po to, by mogły się normalnie rozwijać w łonie matki, a później żeby mogły normalnie żyć - zadeklarował Morawiecki.

"Nie ma przyzwolenia na ataki na świętości"

- Każdy, dla którego Rzeczpospolita jest wartością, powinien starać się uspokoić obecną sytuację - powiedział premier. Podkreślił, że nie akceptuje aktów agresji, napaści i wandalizmu.



- Nie ma przyzwolenia na ataki na nasze świętości, kościoły, na prawo do realizowania wartości przez innych. (...) Apeluję z tego miejsca bardzo mocno, by powstrzymać się od jakichkolwiek aktów agresji, bo one mogą prowadzić do eskalacji, która może doprowadzić do czegoś bardzo złego w naszym społeczeństwie - mówił.



- To nie powinno mieć miejsca, bo burzy ład społeczny - podkreślił, zaznaczając, że mamy epidemię koronawirusa SARS-CoV-2. - Protesty powinny odbywać się z przestrzeganiem zasad, jakie obowiązują w czasie epidemii - mówił.

"Każdej kobiecie należą się szacunek, troska, podziw za jej odwagę"

Szef rządu mówił również, że w ostatnich dniach rozmawiał z wieloma kobietami o sytuacjach, które są dziś szeroko komentowane. - Także w mojej bardzo bliskiej rodzinie mam przypadki osób z bardzo daleką niepełnosprawnością, ale również w mojej najbliższej rodzinie mam przypadki osób, kobiet bardzo mi bliskich, które doświadczyły tego, co jest dzisiaj przedmiotem dyskusji - zaznaczył.

- Mogę powiedzieć, że każdej kobiecie należą się szacunek, troska, podziw za jej odwagę bardzo często, ponieważ to na niej spoczywa przede wszystkim ta podstawowa decyzja dotycząca jej życia, jej zdrowia w kontekście również dziecka - dodał szef rządu.





Premier podziękował "milczącej większości rodzin" za jej spokój. Na koniec wystąpienia zaapelował o wzajemny szacunek.

Po przemowie szef rządu nie odpowiadał na pytania dziennikarzy.

Orzeczenie TK

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający - na mocy tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.



Po tym orzeczeniu w całej Polsce rozpoczęły się protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego - manifestacje, blokowanie ulic, protesty przed i w kościołach, a także akcje w mediach społecznościowych.

