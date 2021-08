W sobotę Archidiecezja Wrocławska opublikowała komunikat ws. postępowania dot. abp. Mariana Gołębiewskiego.

Zakaz uczestniczenia w uroczystościach publicznych

W wyniku zakończonego dochodzenia, Stolica Apostolska podjęła w stosunku do niego trzy decyzje: nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy; zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, zarówno kościelnych, jak i świeckich; nakaz zapłaty tytułem pokuty odpowiedniej kwoty z prywatnych środków, na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystania seksualnego.

Abp Marian Gołębiewski - kim jest

Abp Marian Gołębiewski to doktor nauk biblijnych, doktor habilitowany teologii, były profesor nadzwyczajny teologii ATK i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor honoris causa PWT we Wrocławiu.



Gołębiewski to także były członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, Członek Rady Stałej KEP, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich, przewodniczący zespołu KEP ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla, członek rady naukowej KEP, członek Komisji Nauki Wiary, a w jej obrębie przewodniczący sekcji nauk biblijnych, członek zespołu biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, były członek Rady Ekonomicznej KEP.



Reklama

Urodził się 22 września 1937 r. w Trzebuchowie nieopodal Koła (diecezja włocławska). Wyświęcony na kapłana 24 czerwca 1962 r., w świątyni katedralnej Wniebowzięcia NMP we Włocławku.



20 lipca 1996 r. wyniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności biskupa ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego, sakrę biskupią - poprzedzoną uroczystym ingresem do katedry Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie - otrzymał 31 sierpnia 1996 r. 8 września 1996 r. odbył ingres do konkatedry Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu.



3 kwietnia 2004 r. ogłoszony arcybiskupem metropolitą wrocławskim, ingres do Katedry Wrocławskiej miał miejsce 24 kwietnia 2004 r.