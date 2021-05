​Egzamin ósmoklasisty 2021 - język polski. Arkusz po godz. 13 w Interii

O 9:00 uczniowie szkół podstawowych rozpoczęli pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty. Dziś zmierzą się z językiem polskim. Egzamin potrwa 120 minut.

Zdjęcie Uczniowie przystąpili dziś do egzaminu z języka polskiego / PAP/Lech Muszyński / PAP

Do sprawdzianu wiedzy po szkole podstawowej podeszło ponad 360 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół. Całość potrwa trzy dni. Dziś uczniowie zmierzą się z egzaminem z języka polskiego, w środę matematyki, a w czwartek języka obcego.

Język polski - jak wygląda arkusz?

Egzamin z języka polskiego składa się z dwóch części. Na rozwiązanie całości ósmoklasiści mają równo 120 minut. Dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla osób z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut.

W pierwszej części arkusza znajduje się test (wśród zadań są zarówno zamknięta, jak i otwarte). W kolejnej części uczniowie spośród dwóch tematów wybierają jeden i na jego podstawie piszą wypracowanie. Do wyboru uczniowie otrzymują temat o charakterze argumentacyjnymi oraz twórczym.

Wyjątkowy 2021 rok

Egzamin odbywa się stacjonarnie, jednak z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na terenie szkoły obowiązuje zakrywanie nosa i ust. Dopiero po zajęciu miejsca można je odsłonić. Zarówno w salach, jak i pozostałych pomieszczeniach szkolnych szkoła powinna umożliwić zachowanie 1,5 metrów odstępu.



W każdym z pomieszczeń powinien znaleźć się płyn do dezynfekcji. Zaleca się także wietrzenie klas, w których uczniowie będą pisać egzamin.

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i prowadzeniem edukacji w formule zdalnej materiał, który będzie obowiązywał na egzaminie został określony w wymaganiach egzaminacyjnych, a nie podstawie programowej, jak to miało miejsce dotychczas.

Kiedy wyniki?

Prace zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają tydzień później.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

Co jeśli uczeń nie będzie mógł przystąpić do egzaminu?

Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie - 16-18 czerwca.