Wybuch w domu w Augustowie. Trwa akcja strażaków

Do zdarzenia doszło przed godz. 20 w środę. Informacje o wybuchu na terenie jednej z posesji zaczęli zgłaszać mieszkańcy na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie.

- Jest informacja o jednej osobie, która była w budynku w momencie wybuchu . Żyje, mamy z nią kontakt słowny i wzrokowy - przekazał Interii st. asp. Krzysztof Zielonka. Podkreślił, że działania strażaków koncentrują się na dotarciu do tej osoby.

Jak dodał, poszkodowana osoba jest częściowo uwolniona, jednak całkowite dotarcie do niej nie jest łatwe.

Augustów. Wybuch w domu. W budynku była jedna osoba

Na ten moment służby nie są w stanie ocenić, co było przyczyną wybuchu. Kiedy dotarli na miejsce, nie było śladów dymu ani ognia. - Budynek jest całkowicie zawalony. To stara dwupiętrowa budowla, jest zmieciona do samej ziemi - dodał st. asp. Zielonka z KP PSP w Augustowie.