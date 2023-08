Do wykolejenia pociągu doszło około godz. 5 podczas wyjazdu ze stacji Białystok, na której prowadzone są prace modernizacyjne.

Białystok: Wykolejenie pociągu PKP

- Większość z tych osób po godz. 6 została zabrana autobusami, by kontynuować do Warszawy. Kolejni podróżni - jadący do innych, mniejszych stacji - zostali przetransportowani innym autobusem - powiedział.