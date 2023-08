Awaria SKM w Warszawie. Spore opóźnienia

Jak dodano, pociągi SKM linii S10 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 30 minut . Niektóre połączenia są zupełnie odwołane.

Całkowicie odwołano pociąg ze stacji Piaseczno do stacji Warszawa Główna (odjazd o godz. 8:13).

Warszawa. Kolej przechodzi modernizację

Do usterek powodujących utrudnienia w ruchu doszło także we wtorek. Wówczas system zepsuł się na na stacji technicznej Warszawa Czyste. A pociągi ze stacji Warszawa Wschodnia oraz do stacji Otwock były opóźnione powyżej 30 minut.