Potężny pożar na Podlasiu. Ogień w otulinie Puszczy Białowieskiej

W piątek po godzinie 13 strażacy z Hajnówki zostali wezwani do pożaru lasu w okolicach miejscowości Jelonka.

Okazało się, że ogień mocno się rozprzestrzenił i do akcji ściągnięte zostały dodatkowo posiłki z powiatów białostockiego i bielskiego.

Spłonął jeden z wozów strażackich

Pożar lasu na Podlasiu. Ogień na 10 hektarach

Ogień trawi obszary leśne między miejscowościami Jelonki i Kleszczele. - Wstępnie mamy informacje, że to teren około 10 hektarów - powiedziała rzecznik.

Podkreśliła, że jest to pożar wierzchołkowy, co oznacza, że palą się korony drzew. To z kolei nie ułatwia zadania strażakom.