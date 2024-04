Ponad 200 migrantów szturmowało granicę. Wojsko w akcji

W środę około godz. 10 doszło do próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez liczną grupę migrantów, którzy próbowali przedostać się do Polski. Jak czytamy w komunikacie Straży Granicznej: "Migranci byli agresywni - rzucali konarami drzew i kamieniam, w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy".