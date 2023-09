Na nagraniu widać strażników granicznych, którzy biegną w stronę grupy cudzoziemców . Materiał urywa się, gdy funkcjonariusz podbiega do jednego z Syryjczyków.

"Zamiarem zatrzymanych obywateli Syrii było szybkie przedostanie się przez nasz kraj do wybranych krajów Europy Zachodniej z pominięciem jakichkolwiek procedur obowiązujących w Polsce, chociażby udzielenia ochrony międzynarodowej" - przekazano w komunikacie SG.

Granica polsko-białoruska. Coraz mniej osób próbuje przedostać się do Polski

W ostatnich dniach liczba cudzoziemców próbujących przedostać sie do Polski wyraźnie spada - w poniedziałek odnotowano trzy takie przypadki, z kolei w niedzielę było ich pięć. Od początku miesiąca odnotowano 340 takich prób - dla porównania w sierpniu było ich ponad 2800.

- Jest zdecydowanie spokojniej, co nie znaczy, że nie może się coś wydarzyć - komentował we wtorek w Programie Pierwszym Polskiego Radia wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Według wiceministra zmiana to efekt znacznego "wzmocnienia granicy" zarówno przez pograniczników, jak i policjantów.