Był sobotni wieczór, gdy mieszkaniec białostockiego osiedla Antoniuk wrócił do swojego mieszkania. Przeżył szok - w jego łóżku spał obcy mężczyzna. Właściciel mieszkania zamknął pokój i zadzwonił na policję.

Zgubił klucze do remontowanego mieszkania

Wszystko wyjaśniło się po przyjeździe funkcjonariuszy. Okazało się, że 35-latek remontuje mieszkanie na szóstym piętrze, ale zgubił do niego klucze, dlatego wspinał się do niego po balkonach. Jednak przecenił swoje możliwości i utknął na czwartym piętrze, gdzie akurat były otwarte drzwi balkonowe. Mężczyzna wszedł do mieszkania i tam na kilka godzin zasnął.



Podczas sprawdzania w policyjnych systemach wyszło na jaw, że 35-latek jest poszukiwany przez sąd. Mężczyzna musi odbyć karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności za kradzież, dlatego prosto z cudzego łóżka trafił do aresztu.

