Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w godzinach wczesno-porannych w miejscowości Wola Wyżna w powiecie krośnieńskim (woj. podkarpackie). Służby zostały wezwane do rozbitego auta marki Audi po godz. 7, istnieje jednak podejrzenie, że do wypadku doszło dużo wcześniej.