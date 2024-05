Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Auto przełamało się na pół

Do zdarzenia doszło we wtorek tuż po godzinie 4:00, w miejscowości Wara, w gminie Nozdrzec w województwie podkarpackim.

Podkarpackie. Młody kierowca zginął w wypadku

18-latek podróżujący mazdą zginał na miejscu. Jak informują policjanci drugi uczestnik - 16-latek, "z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala w Brzozowie, a następnie został przetransportowany do Rzeszowa. Decyzją lekarzy z Rzeszowa, ranny w zdarzeniu mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Krakowie".