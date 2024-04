Do w ypadku pojazdu wojskowego w Kaletach doszło w czwartek w nocy. Służby otrzymały taką informację po godzinie 1:00.

- Zdarzenie miało miejsce na leśnej drodze w Kaletach. Tam, z nieustalonych dotąd przyczyn, 43-letni kierujący wojskowym pojazdem typu jelcz zjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo - przekazał w rozmowie z Interią rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Kalety. Wypadek pojazdu wojskowego

W samochodzie znajdowało się także pięć innych osób. To żołnierze w wieku od 20 do 31 lat.

- Wszyscy trafili do szpitala z obrażeniami, ale nie były to urazy zagrażające ich życiu - przekazał oficer prasowy z Tarnowskich Gór. - Po opatrzeniu i zbadaniu mogli wrócić do domów - sprecyzował funkcjonariusz.