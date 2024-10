Remont szlaków w Bieszczadach. Utrudnienia dla turystów

Remont szlaków rozpoczął się dwa dni temu i potrwa do listopada. W czasie weekendu wszystkie trasy miały być udostępnione turystom, ale w piątek Bieszczadzki Park Narodowy uaktualnił informacje. Przekazał, że w sobotę zamknięte będą dwa odcinki czerwonego szlaku: Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch i Przełęcz pod Tarnicą - Szeroki Wierch .

Ma to związek z transportem kamienia potrzebnego do remontu najbardziej narażonych na erozję fragmentów szlaków. Materiał do brukowania tras dostarcza śmigłowiec.