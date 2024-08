Przed Sądem Okręgowym w Krośnie w przyszłym tygodniu odbędą się dwie pierwsze rozprawy w sprawie Tadeusza P. Mężczyzna w latach 1985-1986 był wicekomendantem Milicji Obywatelskiej w Lesku. Po zmianach ustrojowych pracował w sanockiej policji, gdzie pełnił m.in. funkcję naczelnika prewencji, a później drogówki. Na emeryturę przeszedł w 2007 r. Mężczyzna został zatrzymany 22 listopada 2022 r. w Zabrzu. Dwa dni później trafił do aresztu, gdzie przebywa do teraz.

Bieszczadzka zmowa milczenia. Zarzuty

Prokuratura Okręgowa w Krakowie postawiła byłemu mundurowemu m.in.: zarzut zabójstwa milicjanta Krzysztofa Pyki, do którego miało dojść w Polańczyku w nocy z 12 na 13 grudnia 1985 r. P. usłyszał także zarzut zabójstwa sanockiego dziennikarza Marka Pomykały. Do zdarzenia miało dojść w nocy z 29 na 30 kwietnia 1997 r.

Tadeusz P. usłyszał także zarzut usiłowania zabójstwa swojej żony "poprzez dodawanie trucizn do jej napojów" - informowała krakowska prokuratura. "Kulminacją usiłowania było zaś wstrzyknięcie do jej papierosów rtęci w śmiertelnej dawce w listopadzie 2016 roku. Pokrzywdzoną przed śmiercią uchroniła jedynie własna ostrożność" - podano w komunikacie prokuratury.

Bieszczadzka zmowa milczenia

Żona Tadeusza P.: Mówił, że wrzucił pijanego do wody

- Powiedział, że wypłynął łódką na jezioro i pijanego wrzucił do wody. Na początku nie wierzyłam w jego słowa, ale wracał do tej historii wielokrotnie później. Mówił: "Co miałem zrobić? Mieliśmy córkę, ja poszedłbym do więzienia, a ty zostałabyś bez pieniędzy, nie dałabyś rady". Tu nigdy nie chodziło o nas, tylko o niego. Robił wszystko, aby uniknąć odpowiedzialności. Dbał tylko o siebie - wspomina Ewa, żona Tadeusza P., emerytowanego zastępcy komendanta milicji w Lesku w rozmowie z nami rok temu.